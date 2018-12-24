Siirtli öğrenciler TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanıyor

-Yaptıkları robotu çalıştırmaları

-Öğrencilerin konuşması

-Okul müdürünün konuşması

-Genel ve detay



( SİİRT -ÖZEL) SİİRT



- Siirt’te robotik kodlama, teknoloji ve tasarım konularında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanıyor. Yoğun bir şekilde çalışan ve takım olarak yarışmalara katılacak olan öğrenciler, kenti en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Siirt Türk Telekom Fen Lisesinde robotik kodlama, teknoloji ve tasarım konularında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, sıkı bir şekilde TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanıyor. Takım kuran ve okul sonrası bir araya gelip, projeleri üzerinde çalışan öğrenciler, kenti yarışmalarda en iyi bir şekilde temsil etmek istiyor. Okul İdris Yolbaş, öğrencilerin gelişen teknolojiyi takip etmek için yapay zeka ve kodlama gibi yeni bilgiler öğrenme imkanı elde ettiğini dile getirdi. Öğrencilerin robotik tasarım laboratuvarında deneyerek, yaparak ve yaşayarak olayları görme şansına sahip olduklarını belirten Yolbaş, “Yazılım, inovasyon, robotik tasarımlar ve yapay zeka günümüzde önemli bir hal aldı. Biz de öğrencilerimizin bilgilendirilmesi ve iyi bir eğitim alması adına robotik tasarım laboratuvarı oluşturduk. Ayrıca bir robotik tasarım takımı da kurduk. Takım çok başarılı çalışmalara imza atıyor. Takımımız yarışmalara katılacak. İlk defa Siirt’ten okulumuz yarışmaya katılacak bundan dolayı ben öğrencilerimi kutluyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

“Bize geniş imkanlar sağlandı” TUBİTAK yarışmalarına katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Serhan Yılmaz adlı öğrenci, “Yaptığımız çalışmalarla yarışmaya hazırlanıyoruz. Temennimiz yapılacak olan yarışmadan birinci gelerek Siirt’i en güzel şekilde temsil etmek. Robotik kulübünde 10 arkadaşımızla beraber çalışmalar yürütüyoruz. Böyle bir şeyin olması Siirt adına çok güzel bir şey. Dünyada yeni yeni gelişmeye başlayan yapay zeka ve kodlama alanlarında çalışmalar yapmak bizleri sevindiriyor. Siirt gibi imkanların kısıtlı olduğu bir yerde bize geniş imkanlar sağlandı. Bu elbette ki çok güzel bir şey. Arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmek için imkan buluyoruz ve içimizdeki gerçek bizi ortaya çıkarıyoruz. Şu an 15 görevden 7-8 tanesi yapabiliyoruz. Ve diğerleri üzerinde de çalışıyoruz. Genel olarak ben ve arkadaşlarım bu durumdan çok memnunuz” diye konuştu.

Çalışmalar savunma sanayisine yönelik Öğrencilerle savunma sanayisine çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bilgisayar Öğretmeni Mehmet Nur Çınar, “Yaklaşık iki yıldır okulumuzda bilgisayar bilimi dersi zorun olarak işleniyor. Tabi ki biz bu dersimizde kodlama ve robotik müfredatını uyguluyoruz. Ve bununla beraber bu sene kurduğumuz robot laboratuvarında gönüllü olarak seçtiğimiz öğrencilerimizle beraber yaptığımız çalışmalarla Türkiye’deki yarışmalara katılacağız. Şubat ayında robot yarışması var, buna katılacağız” ifadelerinde bulundu.

