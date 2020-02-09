Siirtli gençler karda kayarak doyasıya eğlendi

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’te gençler ve çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı. Siirt’in Pervari ilçesinde bir grup genç, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Gençler kestikleri bidonları kızak haline getirerek rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kestikleri bidonların içine minder yerleştirerek yokuş aşağı kayan gençler, karın tadını doyasıya çıkardı.



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