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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Siirtli gençler karda kayarak doyasıya eğlendi

Siirtli gençler karda kayarak doyasıya eğlendi

Gençlerin kayak yaparken görüntüsü,

Grup Genç Kar Yağışı 

-Arşiv Görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te gençler ve çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı. Siirt’in Pervari ilçesinde bir grup genç, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Gençler kestikleri bidonları kızak haline getirerek rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kestikleri bidonların içine minder yerleştirerek yokuş aşağı kayan gençler, karın tadını doyasıya çıkardı.
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