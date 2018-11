Siirtli engelliler eğlenerek yüzmeyi öğreniyor İzle

-Engellilerin yüzmesi

- Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden yüzme kurslarında katılan zihinsel, bedensel ve işitme engelliler, yüzmeyi eğlenerek öğreniyor. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 100. Yıl Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda engellilere yönelik haftanın 5 günü antrenörler nezaretinde yüzme kursu veriliyor. Kursa katılan zihinsel, bedensel ve işitme engelliler, yüzmeyi eğlenerek öğreniyor. Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, antrenörler nezaretinde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Eminim bu insanlar mutlu oldular. Onları mutlu ettik. İlerde de iyi dereceler bu çocuklardan elde edeceğiz. Kış ayında olmamıza rağmen havuzumuzu ısıtıyoruz. Engellilerimiz kış olmasına rağmen suyumuz 27 ile 28 dereceye kadar ısıtıyoruz. Çocuklar her gün geliyorlar antrenmanlarını havuz da yapıyorlar. Her birey bir engelli adayıdır. Bunu unutmayalım. Çünkü yarın bizde bunlar gibi olabiliriz. Onun için bu engellilere yardım edelim. Bunlara topluma kazandıralım” dedi.

“Sabırsızlıkla kurs gününü bekliyoruz” Engelliler için yüzme kursu olduğunu duyunca çok mutlu olduğunu söyleyen Bilge Özdeniz (16), “Haftada beş gün geliyoruz. Her gün yüzeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. 5-6 ay önce yüzmeye başladım. Bedensel engelliyim. Kış olması nedeniyle havuzun suyu ısıtılıyor. Antrenmanlarımıza her gün devam ediyoruz. Herkesin buradaki hedefi Türkiye şampiyonu olmak. İlimizi bu alanda temsil etmek” diye konuştu.

Yüzme kursuna gelirken çok mutlu olduğunu belirten Şan Erten, yavaş yavaş yüzmeyi öğrenmeye başladığını, kursun çok güzel geçtiğini söyledi.



“Amacımız sayıyı arttırmak” Kışın bile engel tanımayan engelli çocuk ve gençlerin yüzme kurslarıyla yüzme öğrendiğini aktaran Yüzme Eğitmeni ve Bedensel ve İşitme Engeliler Derneği Başkanı Halil Taş, evlerinde oturan, çıkamayan engellilere çağrıda bulunarak yüzmeye davet etti. Taş, şunları kaydetti: "Benim buradaki amacım Siirt ve bütün köy ve ilçelerinde engelli çocuklarımızı toplayıp topluma kazandırmak. Burada büyük ölçüde ailelere yükümlülük düşüyor. Benim ulaşamadığım yerlere ve alilere sizin vasıtanızla onlara ulaşabiliriz. Buyurup gelsinler her zaman hizmetlerine amadeyiz. Amaç burada ‘engel yok’ adı altında engelleri tanımadan topluma kazandırmak. Burada gördüğünüz gibi 30 kişi şu an çalışıyor. Bizim amacımız 30 kişi ile sınırlı kalmamak, diğerlerine de ulaşıp sayıyı artırmak. Tabi ki bunu yaparken de ilgililerden de destek bekliyoruz.”