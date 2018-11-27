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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Siirtli engelli Nazlıcan'ın hayatı Almanya'dan gelen haberle değişti

- Siirtli engelli Nazlıcan'ın hayatı Almanya'dan gelen haberle değişti

Nazlıcan'ın araçtan alınıp Engelliler derneğine getirilişi, tekerlekli sandalyeye konuşması, nazlıcan'ın yetkililere teşekkür etmesi,

Bedensel Engelli Engelli Vatandaş Hayırseverler Rehabilitasyon Merkezi Tekerlekli Sandalye 

-Barış Amcaların'ın konuşması,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te doğuştan bedensel engelli olan 9 yaşındaki Nazlıcan'ın hayatı, Almanya'dan gönderilen tekerlekli sandalyeyle değişti. Özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Nazlıcan, bedensel engelli olduğu için, çoğu zaman dışarıya arkadaşlarıyla oynamak sürünerek veya ailesinin yardımıyla çıkıyordu. Tutar ailesi engelli çocuklarına tekerlekli sandalye için 2 ay önce Siirt Engelliler Derneği Başkanı Barış Amcalar aracılığıyla, sosyal medya üzerinde çağrısında buluşmuştu. Yapılan çağrıya Almanya'dan hayırsever bir kadın olumlu karşılık verdi. Kısa süre önce gönderilen tekerlekli sandalye Nalzıcan'a teslim edildi. Siirt Engelliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda kendisi de bedensel engelli olan Barış Amcalar, daha önce de engelli vatandaşlara yönelik sosyal medya aracılığıyla yaptıkları çağrıya Türkiye'den hayırsever vatandaşların tekerlekli sandalye desteğinde bulunduğu aktardı. Yaklaşık birkaç ay önce de kendilerine Nazlıcan'a tekerlekli sandalye için yapılan başvuruyu sosyal medyada paylaştığını aktaran Amcalar, "Gönül Köprüsü Projesi kapsamında sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrı üzerine bu kez Almanya'dan bir Türk vatandaşı ses verdi ve tekerlekli sandalye gönderdi. Sosyal medya üzerinde yaptığımız paylaşımlara hayırseverler ses vermeye devam ediyor. Dileğimiz sadece belli günlerde değil her gün engellilerin hatırlanmasıdır. Desteklerinden dolayı Güneş Cepni’ye teşekkür ediyoruz" dedi.
Tekerlekli sandalyesine kavuşan Nazlıcan'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, ailesi emeği geçenlere teşekkür etti. (EK
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