Siirtli çiftçilerin gübresi belediyeden

-Gübrenin kepçeyle bir araya getirilmesi

-SİSKİ Müdürünün konuşması

-Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanının konuşması

-Genel detay



( SİİRT -ÖZEL)- Katı atıktan yılda elde edilecek 150 ton gübre Siirtli çiftçilere bedava dağıtılacak SİİRT



- Siirt Belediyesi'ne ait Göbçebağ beldesi yolunda Atıksu Arıtma Tesisinde elde edilecek gübre, fıstık bahçelerinde kullanılmak üzere Siirtli çiftçilere bedava olarak dağıtılacak. 110 dönüm alan üzerinde bulunan Atıksu Arıtma Tesisiyle, aynı zamanda Botan Çayının kirlenmesinin önüne geçildi. Tesis hakkında bilgi veren Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürü Aydın Özer, tesisin üç ayrı üniteden oluştuğunu aktardı. Özer, "Bulunduğumuz saha çamur kurutma yataklarımız. Atık su arıtma tesisimiz Siirt ilinde kullanılan atık suların ortalama günde 20 bin metre küp suyun burada arıtıldığı tesislerinin içindeyiz. Bu tesislerde arıtılma işlemlerinde elde ettiğimiz kaba malzemeden arındırıp elde ettiğimiz çamurları bugün gördüğünüz yataklara akıtmak suretiyle kurutmaya tabi tutuyoruz. Beli bir kurutma süresinden sonra elde ettiğimiz organik gübre niteliğindeki öncesinde çamur olarak nitelendirdiğimiz ancak sonrasında gübre niteliğine dönüşen bu gübreyi özellikle fıstık üretiminde faaliyet gösteren çiftçilerimize dağıtmak suretiyle onlara ciddi bir katkı sunuyoruz. Son zamanlarda yaptığımız incelemelerde ve tahlillerde elde ettiğimiz gübrede özellikle fosfat ve azot miktarı bakımından son derece zengin olduğu ve kullanılan fıstık bahçelerinde özellikle rekolte de ciddi artışlar gösterdiği gözlemlenmiştir. Çiftçilerimize bu yönde katkı sunduğumuz içinde kendimizi mutlu hissediyoruz. Umuyorum ki bu sene yaklaşık olarak 150 tonun üzerinde bu gübreyi fıstık üreticileri birliği vasıtasıyla çiftçilerimize dağıtmak suretiyle ciddi manada bir girdi sağlayacağız kullanacakları tarlalarda bol verimler diliyorum” dedi.

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan, belediyenin arıtma tesisinden elde ettiği gübrelerinin fıstık bahçelerine çok iyi geldiğini söyledi.



Aslan, "Çünkü pahalılaşan gübrelerin fiyatı arttı. Bu gübrenin çiftçimize çok büyük bir katkı sağladığını birkaç yıldan beri görüyoruz. Bu yıl da sağ olsun belediye bedava olarak çiftçilerimize tahsis etti. Yaklaşık 150 ton yanmış tesis gübresi yaptığımız laboratuvar tahlilleri sonucunda herhangi bir ağır metal olmadığından dolayı organik maddesi de çok yüksek olduğunu, yıllardan beri kullandığımız bu gübrenin faydasını fıstık bahçelerinde gördük. 4 yıldan beri bunu kullanıyoruz. Belediyemiz bunu çiftçilerimize ve üreticilerimize bedava dağıtıyor. Torbası 200 TL’ye çıkan kimyasal gübreye karşı bu gübrenin adeta büyük bir katkı sağladı bize. İnşallah ileriki zamanlarda daha büyük bir üretim alanları olur. Bizlerde daha geniş kitlelere dağıtıp onunda faydasını görürüz” ifadelerini kullandı.

