Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te yangın: 2 yaralı

Siirt'te yangın: 2 yaralı

- Siirt 'te yangın - 2 yaralı - Hastaneden detay - Baba İdris Coşkun'un konuşması - Eruh ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangında, baba ve oğlu yaralandıSİİRT (AA) - Siirt 'in Eruh ilçesinde bir evde soba çıkan yangında, baba ve oğlu yaralandı.İlçeye bağlı Okçular köyünde yaşayan 8 çocuk babası İdris Coşkun (41), sabah namazına kalktığı sırada evdeki sobayı yaktı. Bu sırada sobadan çıkan alevlerin evi sarması sonucu yangın çıktı.Baba Coşkun çocuklarını uyandırarak dışarıya çıkardı. Yangında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba Coşkun ve oğlu Bayram Coşkun (19), 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi devam eden baba Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarını dışarıya çıkardıktan sonra oğlu Bayram ile yangının içinde kaldığını söyledi.

Coşkun, "Allah'a çok şükür diğer çocuklarıma bir şey olmadı. Yaralı halde yangına müdahale etmeye devam ettik. Evimiz kullanılmaz hale geldi." diye konuştu.

Sabah Namazı Muhabir Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı