Siirt’te verimi yüzde 70 artan buğday çiftçinin yüzünü güldürdü İzle

-Çiftçinin konuşması,

-Siirt Tarım ve Orman Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Abdulselam Ertaş’ın konuşması,

-Genel detay



( SİİRT - ÖZEL) SİİRT



- Siirt’te çiftçiler, buğday hasadının başlamasıyla biçerdöverlerin tarlalara girdiğini, halen bazı noktalarda çalışmaların devam ettiği ve hasatta istenilen verimi elde etmenin mutluluğu ile yüzlerinin güldüğünü söyledi.



Bu yıl aşırı yağışlar ve zamansız kuraklıklara rağmen üründen oldukça memnun kaldıklarını belirten çiftçi Veysel Deli, ekili olan bin dönümlük araziden 250 ile 300 ton arasında hasat beklediklerini dile getirdi. Deli, “2019 yılı buğday hasadına başladık. Elimizde bin dönüm arazi var ekiyoruz. Kendi arazimiz. Yaşanan yağmurlardan ve kuraklıktan dolayı bazı olumsuzluklar yaşadık. Verimin düştüğünü görüyoruz hasatta. Daha önce bin dönümden aldığımız yaklaşık 350-400 ton mahsulden bu sene en fazla 200-250 ton civarında bir verim alacağımızı düşünüyorum. Bereketli olmasını bütün Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Elde edilen verim çiftçilerin yüzünü güldürdü” Hububatta kontrolleri yerinde yaptıklarını belirten Siirt Tarım ve Orman Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Abdulselam Ertaş, zamansız yağışlardaki olumsuzlara rağmen buğdayın rekoltesinin diğer yıla göre gayet iyi olduğunu söyledi.



Ertaş, çiftçiler için 10-15 günün yoğun geçeceğini belirterek, "Hububatta buğday ve arpada hasat dönemi başladı.

Bizde şuanda Pınarova köyünde buğday hasadında bulunuyoruz. Biçer döverlerle biçiliyor. Buradaki amacımız buğday da bu sene fazla yağış olduğu için azda olsa verim kaybı yaşanacak. Genelde durum iyi çiftçinin yüzü gülüyor. Bereketli bir yıl olur inşallah” diye konuştu.



