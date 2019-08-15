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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerin adliyeye götürülüşü

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-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kurtalan ilçesinde haksız kazanç elde etmek maksadıyla uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheli şahısların ellerinde bulunan uyuşturucu maddeleri Kurtalan ilçe merkezindeki içici konumundaki şahıslara sattıkları bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden, Narkotik Köpeklerinin de katılımı ile icra edilen aramalarda, 4 paket halinde satışa hazır vaziyette 250 gram esrar maddesi, bir adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, bir adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda R.C. ve H.S. isimli 2 şüpheli gözaltına alınmış ve şüpheliler hakkında gerekli soruşturma işlemleri devam etmektedir” denildi.
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