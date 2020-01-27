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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’te trafo yangını paniğe neden oldu Haberi

Siirt’te trafo yangını paniğe neden oldu Haberi

Trafo yanarken görüntü

Onarım Çalışması Trol 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Baykan ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiyi göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde bulunan bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının aşırı yüklenmeden kaynaklandı öğrenildi. Dicle Elektrik ekipleri, müdahalenin ardından trafoda bakım ve onarım çalışması başlattı.
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