Siirt’te trafo yangını paniğe neden oldu Haberi

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( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’in Baykan ilçesinde bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiyi göre, Baykan ilçesi Atabağı beldesinde bulunan bir trafoda aşırı yüklenmeden dolayı yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının aşırı yüklenmeden kaynaklandı öğrenildi. Dicle Elektrik ekipleri, müdahalenin ardından trafoda bakım ve onarım çalışması başlattı.



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