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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te trafik kazası: 9 yaralı

Siirt’te trafik kazası: 9 yaralı

Olay yerinden görüntü,

Polis Hastane Trafik Kazası 

-Acil servisten görüntü,
-Yaralıların getirilmesi,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

– Siirt’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt çevre yolu eski polis okulu kavşağında meydana geldi. Tillo ilçe istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 56 AV 4832 plakalı araç ile Ö.Y. yönetimindeki 34 HK 5376 plakalı araç çarpıştı. Kazada, her iki araç içerisinde bulunan K.Y., M. S.S., R. G., K. K., B.K, M.K, H.K. adlı kişiler yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Siirt'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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