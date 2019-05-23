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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te trafik kazası: 9 yaralı

Siirt’te trafik kazası: 9 yaralı

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs Özel Hastaneler Direksiyon 

-Yaralılardan görüntü
-Hastaneden görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt-Eruh karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın takla atması sonucu 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezine 10 kilometre uzakta bulunan Biloris kaplıcası yakınlarında 56 M 0420 plakalı araç sürücüsü Musa Güneş’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu minibüsü takla attı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil ekibi yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılardan 3'ü kişi Siirt Devlet Hastanesi'ne diğer 6 kişi ise çeşitli özel hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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