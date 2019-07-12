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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te trafik kazası: 7 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 7 yaralı

Yaralıların hastaneye getirilmesi,

Hastane Trafik Kazası 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 72 EN 550 ile 56 AC 686 Plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Çevredekiler haber vermesi üzerine yaralılar Siirt Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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