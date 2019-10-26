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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Siirt’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Siirt’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Olay yerinden görüntü,

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Direksiyon 

-Yaralıların yakınlarının olay yerinde sinir krizi geçirmesi,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Kurtalan ilçesinden meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkinde meydana geldi. Yasin Kaya (31) yönetimindeki 48 SZ 356 plakalı otomobil, Batman-Kurtalan karayolu Çayırlı köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan Hakkı Gönen hayatını kaybederken, sürücü Yasin Kaya, Nur Gönen Kaya yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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