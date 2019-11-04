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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi İzle

Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi İzle

Mühimmatın imha edilişinden görüntü,

Gesi Terör Örgütü Teröristler Trol 

-ele geçirilenler foto

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te PKK/KCK’lı teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı bulunarak imha edildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bölücü terör örgütü PKK/KCK mensupları tarafından, Pervari-Doğan köyünden Kubik köyüne giden stabilize yol üzerine El Yapımı Patlayıcı (EYP) tuzaklandığı bilgisinin alınması üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yazlıca (Herekol) Dağı kuzeyinde başlatılan operasyon esnasında yapılan mayın aramasında, Cemikari yaylası bölgesinde uzaktan komutalı bir adet antitank roketatar mühimmatı düzeneği olan EYP bulunmuştur. Bulunan EYP düzeneği olay yerinde Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü olarak imha edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır” denildi. (SD-AKK-Y)
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