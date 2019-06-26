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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış anti tank mühimmatı böyle imha edildi

Siirt'te terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış anti tank mühimmatı böyle imha edildi

Mühimmatın imha edilmesi

Terörle Mücadele Gesi Terör Örgütü Trol 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçe kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, yola döşenen anti tank mühimmatı imha edildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Herekol Dağı, Çemikari Yaylası Belmareş Gölü yolu üzerinde bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının mayın/el yapımı patlayıcı döşeyerek eylem hazırlığı içerisinde olduğu yapılan detaylı çalışmalar sonucunda tespit edilmesi üzerine, Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgede ‘Kurt Kapanı 2019-23’ operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda, Herekol Dağı Çemikare yaylası, Belmareş Gölü yolu üzerinde tuzaklanmış vaziyette uzaktan komutalı anti tank mühimmatı bulunarak, alınan emniyet tedbirlerine müteakip, PAMİT Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için, başta terörle mücadele olmak üzere, tüm suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.
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