Siirt'te tarım aracı devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

- Yaralıların Siirt Devlet Hastanesine getirilmesi - Yaralı yakınının hastane öünde bayılması - Acil sağlık tıp teknisyenini yaralıya sedye üztünde kalp masajı yapması - Şirvan ilçesinde "patpat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1'i bebek 9 kişi yaralandıSİİRT (AA) - Siirt 'in Şirvan ilçesinde "patpat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1'i bebek 9 kişi yaralandı.Asım Aldemir yönetimindeki tarım aracı ilçeye bağlı Pirinçli köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.Kazada, araçta bulunan Umut Aldemir (15) ile Nurcan Eres (28) hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü Aldemir ile Fatma (14), Nursel (10), Ekrem (14), Mercan (15), Muhammed (12) Mehdiye Aldemir (34), Nazlı (13) ve 1 yaşındaki Yusuf Eres, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.