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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 4 yaralı

Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 4 yaralı

ambulanstan görüntü

Acil Servis Tarım 112 Acil Servis 

-Yaralıların taşınması
-Yaralıların sedyeden indirilmesi
-Genel ve detay görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kemal Akdağ'ın kullandığı pat pat adı verilen tarım aracı, merkeze bağlı Meydandere köyü mevkisinde devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Akdağ ile Sadık, Atike ve Hacer Zeyrek yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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