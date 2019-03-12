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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Siirt'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Siirt'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

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( SİİRT ) SİİRT

Sokağa Çıkma Yasağı Terör Örgütü 


- Siirt merkez ve Eruh ilçesine bağlı bazı köylerde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle 10 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün kaldırıldı. Terör örgütü PKK'ya yönelik 10 Mart Pazar günü başlatılan operasyonlar kapsamında, Siirt merkez ve Eruh ilçesine bağlı bazı köylerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün kaldırıldı. Operasyonların tamamlanmasıyla yasağın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonların sona ermesiyle merkeze bağlı Meşelidere, Kavaközü, Ormanardı ve Yokuşbağları köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çağlayan, Beson, Taşdirek, Kılıçkaya, Payamlı ve Bağgöze köyleri mülki sınırları içerisinde 10 Mart 2019 Pazar günü saat 17.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12 Mart 2019 Salı günü kaldırılmıştır" denildi.
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