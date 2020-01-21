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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

Siirt'te sobadan zehirlenen 6 kişi hastanelik oldu

Acile hastaların getirilişinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri 

-Acil servis önünden görüntü
-Ambulansların gelişinden görüntü
-Acil servis önünden detay görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Eruh ilçesi Okçular köyünde meydana geldi. Okçular köyünde yaşayan 6 kişilik Coşkun ailesi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Baba İdris Coşkun (42), anne Zehra (48) ve çocukları Melek (11), Kadri (19), Mihriban (9) ve Mehmet (9) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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