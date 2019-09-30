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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’te silahlı kavga: 1 ağır yaralı Haberi

Siirt’te silahlı kavga: 1 ağır yaralı Haberi

Gencin ambulansa hastaneye götürülmesinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Silahlı Kavga Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-Genel detay

( SİİRT ) Oyun salonunda silahlı kavga: 1 ağır yaralı SİİRT

- Siirt’te bir oyun salonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Aydınlar Caddesi Botan pasajındaki bir oyun salonunda meydana geldi. İki kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesiyle 19 yaşındaki Hasan N., belinden çıkardığı silahı 18 yaşındaki Ramazan Ç.'ye doğrultarak ateşledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Hasan N. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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