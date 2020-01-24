Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te seyir halindeki araç kül oldu

Siirt’te seyir halindeki araç kül oldu

yanan araçtan görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

Elektrik Kontağı 


- Siirt’te seyir halindeki araç yandı, olayda maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan karayolunda seyir halindeki Sabahattin E. yönetimindeki 56 AE 576 plakalı araçta yangın çıktı. Araç sürücüsü Sabahattin E., seyir halindeyken aracın ön tarafından çıkan dumanı fark etmesiyle aracı sağa çekerek indi. Sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yanan araca müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Araçta yangının çıkış nedeninin elektrik kontağından olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD-AKK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı