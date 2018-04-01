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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi memleketine getirildi - KONYA

Siirt'te şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi memleketine getirildi - KONYA

- Şehidin cenazesini taşıyan uçağın gelmesi - Şehit yakınlarından detay - Şehidin naaşının cenaze aracına konulmasıSiirt'teki terör saldırısı - Terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Dut'un cenazesi Konya 'ya getirildiKONYA (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK'nın saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut'un cenazesi memleketi Konya 'ya getirildi.
Şehit Emre Dut'un (25) naaşı, askeri uçakla getirildiği Konya Havalimanı'nda AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Hüsnüye Erdoğan ile askeri erkan tarafından karşılandı.Dut'un Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınarak Ereğli ilçesine gönderildi.Şehit Dut'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip Meydanbaşı Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek.Ormanardı köyü mevkisinde 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker de yaralanmıştı.

Terör Saldırısı Güvenlik Güçleri Askeri Uçak Cenaze Aracı Terör Örgütü 

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