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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Siirt'te savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

Siirt'te savaş mağduru öğrencilere giyim desteği

- "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi - - Savaş mağduru öğrencilere yardımların dağıtılması - Öğrencilerin sevinci - 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün'ün açıklamaları - "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında bin 870 muhtaç öğrenciye kıyafet dağıtıldıSİİRT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği arasında imzalanan "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında Siirt 'te bin 870 öğrenciye giyim yardımı yapıldı.14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, merkez gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu" projesi kapsamında bin 870 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Dağıtılan yardımlarla çocukların sevincine ortak olduklarını belirten Süzgün, "Projede emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok sevinçli. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi çocuklar." dedi.
Merkez müdürü Suriyeli Hammud Elmatar da yardımlardan dolayı yetkililere teşekkür etti.Suriyeli öğrencilerden Müeyyide Lakmes, yeni kıyafetlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yeni Kıyafet Öğrenciler 

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