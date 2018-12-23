- Siirt'te PKK’ya ait 6 mağara imha edildi Haberi

-Köpekle arama yapılması



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'in Eruh ilçe kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 6 mağara imha edildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl jandarma Komutanlığınca kış operasyonları kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel barınma alanlarını imha etmek amacıyla Eruh ilçesi Payamlı köyü kırsalı Şeyhömer Dağı bölgesinde 21-22 Aralık 2018 tarihleri arasında “Şehit Jandarma Onbaşı Bahattin Baştan” operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon kapsamında, 6 adet sığınak/barınak tespit edilmiştir. Bu sığınak/barınaklarda, 4 adet Kaleşnikof silah şarjör kılıfı, 1 adet silah temizliği için pas sökücü, 10 adet kalem pil 2 metre telefon kablosu, 2 adet şemsiye, 1 adet hücum yeleği, 1 adet üzerinde örgütsel ibare bulunan bez parçası çok sayıda yaşam malzemeleri ile örgütsel dokümanlar geçirilmiştir. Operasyonda görev alan erzak tespit köpeği ‘Çaki’ üstün bir başarı göstermiş, sığınak ve barınaklar içerisinde toprağa gömülü yaşam ve diğer malzemelerin tespitinde önemli bir rol oynamıştır. Tespit edilen 6 sığınak/barınak imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiş, ele geçirilen malzemelerden delil niteliğini taşıyanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise Cumhuriyet Savcısının talimatı ile imha edilmiştir" denildi. (SD-MP-Y)

