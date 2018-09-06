Siirt'te patpat devrildi : 2 ölü 8 yaralı

-ambulansın gelişi,gidişi

-hastanenin içi ve morg önü



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 8 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Şirvan ilçe Kilis ve Pirinçli köyleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Umut Aldemir yönetimindeki patpat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Umut Aldemir ve Nurcan Eres yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Aldemir, Nursel Aldemir, Fatma Aldemir, Mehdiye Aldemir, Mercan Aldemir, Ekrem Aldemir, Aysel Eres ve Nazlı Eres tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Aldemir ve Eres'in cenazeleri otopsi için hastane morguna alındı.

