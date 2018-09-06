Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te patpat devrildi : 2 ölü 8 yaralı

Siirt'te patpat devrildi : 2 ölü 8 yaralı

hastanenin önü

Acil Servis Hastane Tarım 112 Acil Servis Direksiyon 

-ambulansın gelişi,gidişi
-hastanenin içi ve morg önü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi öldü 8 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay, Şirvan ilçe Kilis ve Pirinçli köyleri arasındaki karayolunda meydana geldi. Umut Aldemir yönetimindeki patpat aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 112 acil servis ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Umut Aldemir ve Nurcan Eres yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muhammed Aldemir, Nursel Aldemir, Fatma Aldemir, Mehdiye Aldemir, Mercan Aldemir, Ekrem Aldemir, Aysel Eres ve Nazlı Eres tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Aldemir ve Eres'in cenazeleri otopsi için hastane morguna alındı.
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı