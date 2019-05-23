Siirt'te park halindeki araç alev alev böyle yandı Video
Alev alan aracın yandığı görüntü,
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( SİİRT ) SİİRT
- Siirt'te, park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde park halindeki bir araç 03.00 sıralarında alev alarak yandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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