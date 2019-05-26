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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Siirt'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Acil servis önünden görüntü,

İlk Müdahale Trafik Kazası Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Siirt Çevre yolu Afet Evleri mevkiinde F. K. yönetimindeki 34 ZC 3783 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Zeynep T. isimli kız çocuğuna çarptı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından çocuğa yapılan ilk müdahalenin ardın Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü F.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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