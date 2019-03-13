Siirt'te otelde yangını

- - Yangına müdahaleden görüntü - İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz'ın açıklaması - Yangının olduğu odadan görüntüSİİRT (AA) - Siirt 'te bir otelde çıkan yangında hasara neden oldu.Batı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde, oteldeki odaların birinde yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otelde bulunanları dışarı çıkardı.Söndürülen yangın hasara yol açtı. Siirt Belediye İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, yangının otel odasındaki elektrik prizinden çıktığını, alevleri kısa sürede söndürdüklerini aktardı.
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