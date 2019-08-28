Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te öğretmenler kendi okullarının tadilatlarını kendileri yaptı

Siirt'te öğretmenler kendi okullarının tadilatlarını kendileri yaptı

Öğretmenlerin masaları onarmalarından görüntü,

Öğretmenler Öğretmen Koordinat Kullar Öğrenciler 

-Okulu boyarken görüntü,
-Okul müdürünün konuşması,
-Öğretmenin konuşması,
-İdarecilerin masaları taşıması,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, ellerine aldıkları aletlerle sıra ve masaları tadilattan geçirdi. Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, örnek bir davranış sergiledi. Okulların açılmasına sayılı günler kala sırt sırta veren öğretmenler önce okulun sorunlarını tek tek belirledi. Sorunları belirleyen öğretmenler, ilk iş olarak masa ve sıraların onarımından başladı.
Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Burhan Durgun, okulun açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin temiz masa ve sıralarda eğitim görmelerini amaçladıklarını, tatil yapmak yerine çalışmayı tercih ettiklerini dile getirdi. Durgun, “6 alan 658 öğrenciyle eğitim- öğretim verilmektedir. Öğrenci sıralarımızdaki eskimiş ve çizilmiş olan öğrenci sıralarımızı bir el atalım dedik öğretmen ve personel arkadaşlarımızla birlikte. Bu kapsamda yaklaşık 3-4 gündür yoğun bir şekilde idareci arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve personelimizle birlikte bu sıraları aşağıya indirerek yaklaşık 10-15 personelle birlikte bunları eğitim-öğretime hazır hale getirdik. Emeği geçen tüm öğretmen ve personel arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Mobilya İç Mekan Tasarım Alan Şefi Çetin Gülmez ise, “Okul müdürümüzün koordinatörlüğünde okulumuzu eğitim-öğretim yılına hazır hale getirmek için bizimde çorbada bir tuzumuz olsun mantığıyla hareket ederek yıpranmış, çizilmiş, deforme olmuş sıralarımızın bakım ve onarımını yaparak üst düzey işlemlerini uygulayarak eğitim-öğretim yılına hazır bir hale getirmek için elimizden gelen gayreti sarf ettik. 19 derslik 200’e aşkın sırayı eğitim-öğretim yılına hazır hale getirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.
(SD-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı