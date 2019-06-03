Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı

- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Eruh ilçesine bağlı Çetintol köy yolunda toprak kayması nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı. (SD)
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