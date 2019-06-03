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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Siirt'te köy yolunda heyelan nedeniyle araçlar mahsur kaldı

Araçların mahsur kaldığı görüntü,

Mahsur Kaldı Köy Yolları Toprak Kayması 

-Vatandaşlardan görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Eruh ilçesine bağlı Çetintol köy yolunda toprak kayması nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı. (SD)
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