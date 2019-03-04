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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt'te kazada şehit olan asker için tören düzenlendi

Siirt'te kazada şehit olan asker için tören düzenlendi

Şehidin morgdan çıkarılması,

Şehit Askeri Personel 

-Tören alınana getirilmesi,
-Şehidin naaşı için dua okunması
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt istikametinden Kurtalan istikametine doğru seyir halinde aracın kanala uçması sonucu şehit olan Siirt İl Jandarma Komutanlığında askeri personel olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı için Siirt Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.
Siirt Devlet Hastanesinde düzenlenen törene, Siirt İl Jandarma Komutanı Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve şehidin silah arkadaşları katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Darıcı'nın naaşı tören alanına getirilerek dua okundu. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı memleketi Gaziantep'e uğurlandı.
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