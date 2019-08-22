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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldı - SİİRT

Siirt'te kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldı - SİİRT

- Siirt 'te kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldı - Yaralanan çobanın helikoptere alınması - Helikopterin havalanması ve askeri alana inmesi - Yaralı çobanın sedye ile ambulansa alınması, hastaneye getirilmesi - Yaralının bir yakınının konuşması Siirt 'te kayalıklardan düşen çoban, helikopterle kurtarıldıSİİRT (AA) - Siirt 'in Şirvan ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, askeri helikopterle kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Elmadalı köyünde çobanlık yapan İbrahim Ayseli (24), sürüsünü otlattığı sırada kayalıklardan dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden yuvarlandı.Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralının bulunduğu bölgeye ambulansla ulaşılamaması üzerine helikopter talebinde bulundu.Bölgeye yönlendirilen askeri helikopterle kurtarılarak kent merkezine sevk edilen yaralı, burada nakledildiği ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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