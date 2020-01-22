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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'te kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

İş makinalarının yol açma çalışmasından görüntü,

Köy Yolları Kar Yağışı 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 9 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı. Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy grup yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri grup köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan 9 grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.
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