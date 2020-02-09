Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu

Siirt’te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu

Aracın traktörle çekilmesinden görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

Mahsur Kaldı 


- Siirt’in Eruh ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Eruh’tan Cintepe köyüne gitmek isteyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı