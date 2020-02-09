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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

Siirt’te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

Olay anından görüntü,

Opel Bild Kar Yağışı Direksiyon 

-Genel detay,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir kazayı önledi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Saray sitesinde karlı kaplı yolda ilerleyen aracın sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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