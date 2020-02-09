Siirt’te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

-Genel detay,



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir kazayı önledi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Saray sitesinde karlı kaplı yolda ilerleyen aracın sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.



loading...