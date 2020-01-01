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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Siirt’te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

İş makinelerinin yol açma çalışmasından görüntü

Köy Yolları Kar Yağışı 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’in Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Gece saatlerinde itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Pervari ve Şirvan ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Oya, Nallıkaya ve Kesmetaş köyü ile Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri özverili bir çalışma yürüterek kapanan 8 köy yolu tekrardan ulaşıma açıldı. Kar yağması durumunda ekiplerin yol açma çalışması başlatarak ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.
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