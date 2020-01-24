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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te kar temizleme aracı devrildi: 1 yaralı Haberi

Siirt'te kar temizleme aracı devrildi: 1 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

Kar Temizleme Köy Yolları 112 Acil Servis Kar Temizleme Aracı Kar Yağışı 

-devrilen araçtan görüntü
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.Edinilen bilgiye göre, olay, Eruh’un Birini mevkiinde meydana geldi. İş makinesi, kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yürüttüğü sırada virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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