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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te Kapan-7 Garisa operasyonu başlatıldı

Siirt’te Kapan-7 Garisa operasyonu başlatıldı

helikopterin kalkışı

Jandarma Polis Özel Harekat Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

-personellerin ellerindeki köpeklerle alanda yürümesi
-operasyondan genel ve detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 480 personelle Kapan-7 Garisa operasyonu başlatıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde, Siirt’in Garisa bölgesinde Eruh ilçesi Akmeşe köyü ve Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe’de PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanının emir komutasında 12 jandarma özel harekat timi, 15 jandarma komando timi, 5 asayiş jandarma komando timi, 2 polis özel harekat timi ve 12 güvenlik korucusu timi olmak üzere toplam 46 operasyonel tim ve 480 personel ile Kapan-7 Garisa operasyonu icrasına başlanılmıştır" denildi.
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