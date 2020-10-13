Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Siirt’te kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı

Siirt’te kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı

Çukura düşen ineğin kurtarılma anından görüntü

İş Makinesi Kanalizasyon İş Makinası 

-Ekiplerce kurtarılan ineğin görüntüsünden genel ve detay görüntü
-Açıklama
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te kanalizasyon çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kent merkezine bağlı Doluharman köyünde boş alanda otlayan bir inek kanalizasyon çukuruna düştü. İneğini aramaya çıkan Muzaffer Tepecik adlı vatandaş ineğini çukurda buldu. Durumu haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ineği iş makinası yardımıyla halat bağlayarak bulunduğu yerden kurtardı. İneğin zarar görmeden kurtarıldığını söyleyen İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, akşam karanlığında otlarken kanalizasyon çukuruna düşen ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardıklarını söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı