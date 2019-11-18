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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Siirt’te kaldırıma çarpan araç takla attı... Kaza anı kamerada

Siirt’te kaldırıma çarpan araç takla attı... Kaza anı kamerada

Olayın çevredeki işyeri kamerasına yansımasından görüntü,

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Yansıma Direksiyon 

-Olay yerinden görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın kaldırıma çarpması sonucu takla atmasıyla meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Kurtalan karayolunda meydana geldi. Süleyman Nokay yönetimindeki 56 AK 950 plakalı araç sürücüsü sol şeride geçmek isteyen başka bir araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü Süleyman ve Tekin Nokay yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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