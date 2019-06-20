Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Siirt’te kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Siirt’te kadınlar ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağlıyor

Mahallelilerin ceviz kırması,

Aile Ekonomisi 

-Cevizden görüntü,
-Ceviz kıranların konuşması,
-Genel detay

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Siirt’tin kenar mahallelerinde yaşayan kadınlar, tüccarların getirdiği cevizleri para karşılığı kırarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Siirt’te yaşayan kadınlar, aile ekonomisine katkıda bulunmak için ceviz kırıyor. Tüccarlardan aldıkları cevizleri torbası 15 liradan kıran kadınlar, bu şekilde kazandıkları paralarla evin geçimini sağlıyor. Mahalle olarak bu işi meslek haline getirdiklerini belirten Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayhan, mahalle sakinlerinin günde 1 veya 2 çuval ceviz kırarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Ayhan, “Bütün mahallede cevizlerle geçimlerini sağlıyorlar. Her bir evin 4-5 çocuğu var. Sabahtan akşama kadar birer torba ceviz kırıyorlar” dedi.
“Ceviz kırmak için sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz” Sabahın erken saatlerinde kalkıp ceviz kırmaya başladıklarını belirten mahalle sakinlerinden Kader Turhan, yorucu bir iş olmasına rağmen bu işi severek yaptığını dile getirdi. Yaklaşık 100 kiloluk ceviz çuvalını tüccarlardan alarak evde çocuklarıyla kırıp ayırdıklarını kaydeden Turhan, “Torbasını 15 liradan kırıyorum. Günde 3 torba kırıyoruz ben ve kızlarım. Sabah 06.00’da kalkıyorum gece 12’ye kadar kırıyorum” diye konuştu.
Günde 2 çuval ceviz kırdığını ifade eden mele Eshat Kıraç, bu işi şuan aile bireyleriyle birlikte günde 2 veya 3 çuval ceviz kırarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Ceviz kırarak aile bütçesine ek gelir sağladıklarını aktaran Kıraç, “8 çocuğum var, ceviz kırıyoruz, kazandığımız para ile bütçemize katkı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı