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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te jandarmadan fidan dikimi Haberi

Siirt'te jandarmadan fidan dikimi Haberi

- Vali Ali Fuat Atik'in ağaç dikmesi, sulaması - Askerlerin fidanın etrafına toprak atması - Genel detaySİİRT (AA) - Siirt 'te İl Jandarma Komutanlığı bahçesine fidan dikimi yapıldı.Etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı.
Komutanlık bahçesindeki hatıra ormanına fidan diken Atik, jandarma teşkilatının sosyal sorumluluk projeleriyle de önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.
Atik, orman varlığının artırılması ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çekmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına Siirt 'ten de yüksek bir katılım beklediklerini aktardı.

General Jandarma Efes Sosyal Sorumluluk 

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