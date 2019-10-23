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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt’te iki araç çarpıştı:4 yaralı

Siirt’te iki araç çarpıştı:4 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Trafik Kazası Devlet Hastanesi Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt ket merkezine 10 kilometre uzakta bulunan kezer kavşağında meydana geldi. Fikret Doğan yönetimindeki 72 BA 393 plakalı hafif ticari araç, Leyla Çelik yönetimindeki 41 KE 747 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında Fikret Doğan, Bedia Doğan, Çınar Çelik ve Leyla Çelik yaralandı. Haber verilmesi üzerine yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Siirt devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SD)
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