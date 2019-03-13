Siirt'te heyelan

- Kapanan yolun iş makineleriyle açılması - Yoldaki taşlarSİİRT (AA) - Siirt 'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde meydana gelen heyelanda kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Pervari'nin Çavuşlu - Dolusalkım, Şirvan'ın Ormanbağı (İskambo) köy yolları meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı.Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelanda kapanan köy yolları, bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
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