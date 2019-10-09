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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı

Siirt'te hayırsever iş adamından öğrencilere ayakkabı yardımı

- Çocuklara ayakkabı dağıtılması - Fotoğraf çekimi - İnsanı Mehmet Şirin Yıldız'a plaket verilmesi - Yıldız'ın açıklamasıSİİRT (AA) - Siirt 'te hayırsever iş adamı Mehmet Şirin Yıldız, öğrencilere ayakkabı yardımı yaptı.Yıldız, Alparslan İlkokulu'ndaki öğrencilere ayakkabı hediye etti.Çocuklara imkanlar ölçüsünde yardım yaptıklarını dile getiren Yıldız, bu desteklerin farklı okullarda süreceğini belirti.Okul müdürü Bahattin Çelik de desteklerinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti, plaket verdi.

Çekim Kullar Öğrenciler Hayırsever İş Adamı 

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