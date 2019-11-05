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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Siirt'te hastanede yangın çıktı, hastalar tahliye edildi

Dumanların yükselişi,

Polis Hastane İtfaiye Aracı Trol 

-Hastaların tahliyesinden görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt’te, özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay nedeni ile hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde özel bir hastanenin yeni doğan ünitesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ve hastane personeli, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının çıktığı hastaneye 2 itfaiye aracı sevk edilirken, trafik polisleri de itfaiye araçlarına yardımcı oldu. Yangın nedeni ile hastanede bulunan hastalar tahliye edilirken, polis olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Durumu ağır olan hastalar başka hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, yangının çıkış sebebinin öğrenilmesi için inceleme başlattı. (SD-YRT-
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