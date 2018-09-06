Siirt'te Halk Sağlığı Eğitim Sokağı

- Halk Sağlığı Eğitim Sokağından görüntü - Vatandaşların bilgilendirilmesi - İl Sağlık Müdürlüğü Uzmanı İbrahim Teğin'in açıklamasıSİİRT (AA) - Siirt 'te Sağlık Müdürlüğünce Halk Sağlığı Eğitim Sokağı açıldı.Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önüne yerleştirilen sağlıklı yaşam aracında tansiyon ölçümü, beden kitle endeksi ve şeker ölçümü yapıldı, sağlık konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.İl Sağlık Müdürlüğü Temsilcisi İbrahim Teğin, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşları sağlık konularında bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.