Siirt’te güvenlik korucularına yıldırım isabet etti: 1 şehit, 7 yaralı

-Hastane önünde bekleyenler



( SİİRT ) SİİRT



- Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 1 korucu şehit oldu, 7 korucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan bir güvenlik korucusu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

