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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Siirt'te geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı

Siirt'te geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı

- Operasyon bölgesinden görüntü Siirt 'teki terör saldırısı - Valilik: - "Olayı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır"SİİRT (AA) - Siirt Valiliği, terör saldırısını gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, merkez Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.Yaralı güvenlik güçlerinin ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:"Olayı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz."

Terör Saldırısı Başsağlığı Güvenlik Güçleri Teröristler Saldırı 

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