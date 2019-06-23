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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Siirt’te fıstık bağlarında çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü Haberi

Siirt’te fıstık bağlarında çıkan yangında 200 dönüm alan zarar gördü Haberi

Yangından görüntü,

Tarım Bild Gesi Yangına Müdahale Trol 

-Yangına müdahaleden görüntü,
-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te fıstık bağlarında çıkan yangında yaklaşık 200 dönümlük alan zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, Algül Mahallesi Şeyh Musa Caddesi Doğu Kışla karşısında bulunan fıstık bağlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle diğer bağlara sıçradı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirince Siirt Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yangında itfaiye araçlarının giremediği yerlere kendi imkanlarıyla giren itfaiye ekipleri çalı çırpı ve bidonlarla su taşıyarak yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 200 dönüm alanda etkili olan yangında birçok bağ ve tarım alanında hasar meydana geldi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Yılmaz, bağ, bahçe sahiplerinin oluşabilecek yangına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Yılmaz, "Bağ, bahçe, anız yangınlarının tümü doğanın dengesini bozmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması geriyor. Çıkan tüm yangınlar doğa ortamına zarar veriyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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